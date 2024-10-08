Учащиеся учреждения образования и профсоюзный комитет поздравили коллектив школы с Днём учителя.Поздравляем всех учителей с этим замечательным праздником!Тёплые и искренние слова признательности и благодарности учителям прозвучали от учащихся и руководства учреждения образования.
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