Цены растут, а зарплаты - нет. Почему в России все дорожает?

Доброго времени суток, уважаемые читатели и гости моего сайта! Думаю ни для кого не будет секретом, что последнее время цены взлетели буквально на всё! Если в декабре 2020 года Президент жестко потребовал от Правительства урегулировать и не допускать повышения цен на продукты питания, в результате чего стоимость основных видов круп какое-то время и правда не повышалась, то сейчас уже кажется, что подобные меры регулирования от Президента нужны практически на всё: дорожает жильё, автомобили, стройматериалы, продукты.