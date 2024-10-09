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В Азербайджане раскрыли, кто намеренно обостряет ситуацию в регионе

В Азербайджане раскрыли, кто намеренно обостряет ситуацию в регионе

Глава Генштаба Велиев откровенно высказался о миссии ЕС в АрменииСегодня, 9 октября, первый замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев встретился с Янушем Адамчаком, гендиректором Международного военного штаба НАТО.

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