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Heated Rivalry's Creator Was An Absolute Menace On His Canadian Sitcom

Heated Rivalry's Creator Was An Absolute Menace On His Canadian Sitcom

Heated Rivalry creator Jacob Tierney previously directed and acted in a sitcom about the odd residents of a rural Canadian town, and his character was chaotic.

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