ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ "Не сотвори себе кумира"! Гласит библейская заповедь и актуальность её будет сохраняться всегда.
Теперь понятно с чего (кого?) начал министр Белоусов. И кому это не очень нравится!
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Александр Александров
Я ведь спрашивал Вас не о должности и месте работы, а о том, имеется ли у Вас честь. Но Вы даже вопроса не поняли... Что характерно!
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3 час.
Игорь Кузнецов
Офицерской честью торговать нельзя, или он становится бесчестным. Отсюда и слова, прикладывая руку к козырьку - "Честь имею!". Это не "До свидания", а итог - всё высказанное - по чести. Надеюсь у Белоусова найдутся силы найти себе таких подчинённых, они есть в нашей армии.
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1 час.
Сергей Вотинцев
я не думаю, что в выражении "Честь имею" есть что то плохое. В идеале это выражение обозначает значимость того или иного решения для человека который так говорит. Как знак качества на изделии.
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1 час.
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