Теперь понятно с чего (кого?) начал министр Белоусов. И кому это не очень нравится!

Александр Александров Я ведь спрашивал Вас не о должности и месте работы, а о том, имеется ли у Вас честь. Но Вы даже вопроса не поняли... Что характерно!

Игорь Кузнецов Офицерской честью торговать нельзя, или он становится бесчестным. Отсюда и слова, прикладывая руку к козырьку - "Честь имею!". Это не "До свидания", а итог - всё высказанное - по чести. Надеюсь у Белоусова найдутся силы найти себе таких подчинённых, они есть в нашей армии.