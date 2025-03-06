Шепелев показал фото новой супруги, которая теперь растит сына Жанны Фриске

42-летний телеведущий уже несколько лет живет в браке и воспитывает троих детей. Телеведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев уже несколько лет состоит в браке с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая родила ему сына Тихона — мальчику уже почти 4 года.