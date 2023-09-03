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Маркованбастен Чема перешел в албанский клуб «Корабия Пешкопия»

Маркованбастен Чема перешел в албанский клуб «Корабия Пешкопия»

Ранее 25-летний форвард выступал за албанский клуб «Турбина», по итогам прошлого сезона выбывший в 3-й дивизион.

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