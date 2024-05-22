Совещание по организации Десятилетия экологии в Республике Дагестан

В Республике Дагестан стартовала Декада экологии, которая продлится до 5 июня. С инициативой проведения данного мероприятия выступил Штаб общественной поддержки Республики Дагестан с целью мониторинга состояния стратегически важных и туристически привлекательных объектов.
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