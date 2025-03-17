Путин и Трамп проведут телефонный разговор

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник планируют провести новый телефонный разговор, данный контакт станет вторым на счету лидеров после инаугурации Трампа в качестве 47-го главы Соединенных Штатов и совпадет с одиннадцатой годовщиной … .