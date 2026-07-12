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Джейк Пол отреагировал на бой Макгрегор – Холлоуэй 45-ю смеющимися эмодзи

Блогер и боксер Джейк Пол отреагировал на исход боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.

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