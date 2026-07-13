МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Колледж «Царицыно» расширяет партнерство с ИТ‑компаниями столицы

Колледж «Царицыно» расширяет партнерство с ИТ‑компаниями столицы

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» за текущий учебный год заключил соглашения более чем с 30 новыми компаниями-партнерами в сфере информационных технологий (ИТ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии