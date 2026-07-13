Колледж «Царицыно» расширяет партнерство с ИТ‑компаниями столицы

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» за текущий учебный год заключил соглашения более чем с 30 новыми компаниями-партнерами в сфере информационных технологий (ИТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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