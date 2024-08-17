"Век недовольства". В США царят мрачные настроения. Самая богатая страна в истории разочаровала граждан

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чвсатпкьл

(палата представителей меняла своих хозяев четыре раза – в 2006, 2010, 2018 и 2022 годах) и причём здесь это? Палата представителей выбирается только на два года в отличие от президента у которого срок полномочий 4 года. Это значит что после избрания сразу начинается следующая избирательная гонка так что насущными вопросами там разбираться некогда. Главное найти богатеньких спонсоров на своё переизбрание. А управление идёт от глубинного государства, а эти представители являются всего лишь ширмой прикрывающей истинных хозяев страны. 🤣😂