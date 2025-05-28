Актобе – Кайрат – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Olimpbet – Чемпионат Казахстана, 30 мая 2025

В пятницу, 30 мая, сыграют Актобе и Кайрат в рамках Olimpbet – Чемпионата Казахстана по футболу. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
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