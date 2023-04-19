turgeo

33 подписчика

Как визуально определить рельеф дна на водоеме

Как визуально определить рельеф дна на водоеме

﻿﻿Всем привет, друзья, вы в Вестнике Рыбака. Рельеф дна водоема и его функции – достаточно важная информация для рыболова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх