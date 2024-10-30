В Италии уборщица выбросила старый матрас с деньгами и украшениями внутри

Tribuna di Treviso: в Италии уборщица выбросила матрас с 50 тысячами евро внутри Уборщица, работающая у пожилой жительницы провинции Тревизо в Италии, выбросила на свалку старый матрас с деньгами и украшениями на 50 тысяч евро.