Марочко: ВСУ за неделю потеряли более 8 тысяч военных при контратаках возле ЛНР

Российские военные за прошедшую неделю отбили 35 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников проникнуть в Луганскую народную республику (ЛНР), потери украинской стороны составили более 8 тыс.
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