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Баштад (ATP). 1/4 финала. Рублев сыграет с Баесом, Табило – с Тиранте, Вальехо поборется с Травальей, Боржес – с Дардери

Андрей Рублев встретится с Себастьяном Баесом в четвертьфинале в Баштаде. Сетка турнира здесь . Nordea Open Баштад, Швеция 13 – 19 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала.

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