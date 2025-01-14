Россиянам дали рекомендации для снижения вероятности болезни у детей

Например, стоит выбирать одежду из натуральных тканей, соответствующую погодным условиям В этом году природа радует необычайным разнообразием температур, что увеличивает риск заболеваний, особенно среди детей.
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