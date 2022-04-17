Военные новости

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Ну, у хохлошлюх не то что букеты, а икебана венерических заболеваний... Скоро местные проститутки взвоют от демпинга ...В Эстонии опасают...
  • Андрей BABAI
    каждому эстонцу по сифильсу!В Эстонии опасают...
  • туся петрова
    Ещё  корь  завезут  ,,,и  сифилис  ааа  ЧУМА   фашисткая  уже  есть  на  два  дома !!!Вот  не  жалко  вас -!!!Вы  бы ...В Эстонии опасают...

В Мариуполе ликвидирован американский наемник.

В Мариуполе ликвидирован американский наемник.

На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх