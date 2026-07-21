⛈ Ливни, грозы и град накроют Крым Вечером 22 июля и в течение 23 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, а в отдельных районах — крупный град.
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⛈ Ливни, грозы и град накроют Крым Вечером 22 июля и в течение 23 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, а в отдельных районах — крупный град.