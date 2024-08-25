Проблеме хронического тонзиллита сами пациенты зачастую уделяют мало внимания. Если ничего не болит, нет практически никаких жалоб — болезнь не лечится, пациент не ходит к врачу и не проводит превентивной терапии.
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