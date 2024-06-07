Что поссорило Альфа-Банк с «Озоном» и кому банки теперь выдают кредиты. Обзор Банки.ру

Альфа-Банк и «Озон» поспорили из-за скидок, рассказывают «Ведомости». Предоставление скидок по карте «Озон банка» — это «несправедливая конкуренция» и «ценовая дискриминация», противоречащая духу законодательства, заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский на сессии ПМЭФ.
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