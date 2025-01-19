Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над братом Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил грузина Мераба Двалишвили с победой над россиянином Умаром Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.