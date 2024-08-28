КИЕВ, 28 августа, ФедералПресс. Немецкий полковник запаса Ральф Тиле предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского об опасных последствиях ответа на массированные удары России, пишет издание Focus.
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