Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что на протяжении всего суточного периода боевики Вооружённых сил киевского режима не прекращали попыток атаковать территорию государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии