Фигуристка Валиева заявила, что верит в свою наставницу Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева после завоевания бронзовой медали на чемпионате России призналась, что очень благодарна своему тренеру Этери Тутберидзе за ее работу, и отметила, что нельзя нарушать дистанцию между спортсменом и наставником.
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