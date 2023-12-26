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Фигуристка Валиева заявила, что верит в свою наставницу Тутберидзе

Фигуристка Валиева заявила, что верит в свою наставницу Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева после завоевания бронзовой медали на чемпионате России призналась, что очень благодарна своему тренеру Этери Тутберидзе за ее работу, и отметила, что нельзя нарушать дистанцию между спортсменом и наставником.

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