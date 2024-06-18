Аналитики назвали специальности, которые рискуют стать невостребованными

В некоторых сферах будет наблюдаться дефицит специалистов Наибольшее превышение специалистов с высшим образованием ожидается в таких сферах, как политология, регионоведение, управление в технических системах, техносферная безопасность и журналистика.
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