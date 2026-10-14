Организация Объединенных Наций попала под влияние пропаганды Запада. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Дело генерала Ива...
- ВЮ Дело генерала Ива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым