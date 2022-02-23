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Кулеба: США и Украина не знают, как быстро «может развиваться наступление» России

Кулеба: США и Украина не знают, как быстро «может развиваться наступление» России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться возможное "наступление" РФ.

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