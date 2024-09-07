В Петербурге онлайн продажи школьных товаров выросли на 80%

Эксперты считают, что это свидетельствует о смене потребительского поведения горожан Традиционная перед началом учебного года закупка канцелярии, одежды и другой школьной атрибутики в Петербурге мигрировала в онлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии