"Фантастическое место". Победитель "Последнего героя" рассказал про силы на Алтае

Дмитрий Конышев отметил, что до участия в телешоу был всего один раз в Республике Алтай Победитель одиннадцатого "русского сезона" реалити-шоу "Последний герой" на телеканале ТВ-3 Дмитрий Конышев рассказал "Толку", что он еще в детстве полюбил этот проект, но даже представить не мог, что когда-то станет его участником.