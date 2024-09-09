"Фантастическое место". Победитель "Последнего героя" рассказал про силы на Алтае

Дмитрий Конышев отметил, что до участия в телешоу был всего один раз в Республике Алтай Победитель одиннадцатого "русского сезона" реалити-шоу "Последний герой" на телеканале ТВ-3 Дмитрий Конышев рассказал "Толку", что он еще в детстве полюбил этот проект, но даже представить не мог, что когда-то станет его участником.
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