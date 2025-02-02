Устенко о «Лиге чемпионов» фигурного катания: «До сих пор не понимаю, по каким критериям проходит этот турнир»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко являются членами команды «Манулы». Устенко: До сих пор не понимаю, по каким критериям проходит этот турнир, уже прошла большая половина, но до сих пор не понимаю до конца его регламент.
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