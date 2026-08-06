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Теренс Атман: «С научной точки зрения невозможно доказать, что египетские пирамиды были построены человеком»

46-я ракетка мира Теренс Атман поделился мыслями о египетских пирамидах. – Последние пару недель я изучаю египтологию, Египет – то, что связано с пирамидами.

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