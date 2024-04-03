Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра и дождей

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и усиления ветра, сообщил Sputnik со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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