Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра и дождей

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за дождей и усиления ветра, сообщил Sputnik со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.