Брежнева сошлась с отцом своей старшей дочери? Вера: «Он ждал меня… Я вернулась»

С тех пор как Вера Брежнева ушла от Константина Меладзе, ее личная жизнь стала окутана тайной. Недавно у публики возникло ощущение, что пара может спасти отношения, ведь продюсер в новой композиции «Зима так близко» исполнил очень трогательные слова о любви, в которых делится своими переживаниями относительно того, что любовь длится гораздо меньше, чем сама человеческая жизнь.