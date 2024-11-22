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Мода и Шоу-бизнес

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Брежнева сошлась с отцом своей старшей дочери? Вера: «Он ждал меня… Я вернулась»

Брежнева сошлась с отцом своей старшей дочери? Вера: «Он ждал меня… Я вернулась»

С тех пор как Вера Брежнева ушла от Константина Меладзе, ее личная жизнь стала окутана тайной. Недавно у публики возникло ощущение, что пара может спасти отношения, ведь продюсер в новой композиции «Зима так близко» исполнил очень трогательные слова о любви, в которых делится своими переживаниями относительно того, что любовь длится гораздо меньше, чем сама человеческая жизнь.

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