В Удмуртии подростки, состоящие на учете в ПДН, приняли участие в антинаркотическом проекте в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение»

В ходе первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024» и в рамках реализации антинаркотического проекта «Реалии закона», реализуемого Министерством внутренних дел республики совместно с Управлением Судебного департамента и Прокуратурой Удмуртской Республики, 8 несовершеннолетних «группы риска», в том числе состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних г.
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