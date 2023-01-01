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Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне. По словам женщины, он засунул руку ей под белье

Бывший защитник «Барселоны» подозревается в сексуальном насилии. Женщина заявила сотрудникам полиции Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra, что ее домогался 39-летний Дани Алвес в клубе Sutton на улице Тусет в Барселоне.

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