Для кого и почему крайне опасно менять моторное масло через щуп

У моторного масла очень широкий функционал. Он не только смазывает движущиеся детали, но и отвечает за охлаждение, защиту от коррозии (как и у любого «закрытого контура», у двигателя есть конденсат), а также за очистку мотора от нагара.
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