Французский генерал Доминик Тренкан прокомментировал попытки Владимира Зеленского сорвать переговоры с Россией, предложив обмен территорий на вступление в НАТО, что, по его мнению, только углубляет конфликт.
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