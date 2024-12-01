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Французский генерал Тренкан объяснил попытки Зеленского сорвать переговоры

Французский генерал Тренкан объяснил попытки Зеленского сорвать переговоры

Французский генерал Доминик Тренкан прокомментировал попытки Владимира Зеленского сорвать переговоры с Россией, предложив обмен территорий на вступление в НАТО, что, по его мнению, только углубляет конфликт.

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