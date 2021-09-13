В России начал действовать запрет публиковать результаты опросов и прогнозов по выборам

© РИА Новости / Александр ВильфЧитать ria.ru в Запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов начинает действовать в России с 14 сентября, следует из календарного плана Центральной избирательно комиссии.
© РИА Новости / Александр ВильфЧитать ria.ru в Запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов начинает действовать в России с 14 сентября, следует из календарного плана Центральной избирательно комиссии.
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