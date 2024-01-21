I. Есть в Евангелии от Матфея удивительный фрагмент, который, как его ни крути, никак не умещается в нашу повседневную жизнь.
Если Россия хочет жить по заветам Христа, то другого пути кроме православного социализма у неё нет
Комментарии
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Воробей
Автор мучается в этом вопросе потому, что он не понимает смысла всего! Он понятия не имеет о Цели Творения. Он пишет: "Это вообще кажется чем-то совершенно невероятным, несбыточным и просто безответственным – так никто из умных людей не живёт. И, тем не менее, фрагмент настолько ясно и подробно сформулирован, причем именно в виде заповеди, что сомнений в необходимости его выполнения для христиан не остаётся." Отсюда видно, что он, и все остальные, понятия не имеет о смысле загадочных высказываний Иисуса, но упорно пытается трактовать их буквально. Хотя, это даже не трактование, а просто принятие не за притчи, а за прямые указания! А ведь "завеса притч" для того и была применена Иисусом, чтобы только ведомые Святым Духом индивидуумы получили возможность эту завесу разорвать, получая доступ к Учению. А все остальные — в том числе и вся Церковь, имеют возможность только ломать голову и пытаться строить свою жизнь на основе БУКВАЛЬНОГО принятия притч. То есть, по сути заниматься глупым делом, смеша весь мир! А потому и пытаться навязывать России коммунизм под предлогом наивного понимания высказываний Иисуса, которые 100% - притчи, это указано в самой Библии, - нет ничего нелепее этого. Россия уже набила шишки с этим. Тогда народ в основном был неграмотным и ему можно было как-то навязать то, что рациональные люди различают, как полную утопичность. Да и некоторые побочные продукты той авантюры пошли определённо на пользу стране. Потому нельзя сказать, что это было не к лучшему, в целом! Но, упрямые всё не могут успокоиться, даже сейчас! Однако, сейчас люди грамотные и на такую бредятину не поведутся, сомнений в этом нет.
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8 час.
В
Воробей
Цель Творения - то, ради возможности достижения чего Творец задумал Творение, связана, среди прочего, с необходимостью для отдельных индивидуумов разгадать Загадку. Это значит, что определённая категория людей проходит Тестирование на предмет правильности использования ими их "талантов". Потому, весь наш мир - не более чем вспомогательный фон - по сути дела "чернозём", создаваемый Творцом, как непрерывный процесс, для того, чтобы Цель могла иметь возможность быть достигнутой. А поэтому в мире не НИЧЕГО истинного на самом деле! Истина может быть воспринята только отдельным индивидуумом для сугубо личного использования этого Знания - для выполнения Дела по достижению Цели, что и значат слова "быть не от мира сего". В этом таковым помогает ведение Святого Духа. А потому, основной функцией Церкви в этом всём было и есть обеспечивать распространение Библии в переводах на все языки по всей Земле, к определённому периоду, чтобы любой индивидуум получил лёгкую возможность получить к ней доступ, если ему это понадобиться. Все остальные претензии Церкви, ну, или тех, кто притворяются, что они с ней - совсем не из той оперы. И попытки строить Рай на Земле - одна из таких претензий.
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
Социализм спасет Россию , и только орел с одной головой !!! Хватит уже дергаться налево - направо , куда какая голова поведет !
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3 час.
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