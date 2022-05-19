260 тысяч долларов вымогали у бизнесмена в Алматы

Спецоперацию провели в мегаполисе. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что к ним обратился бизнесмен, у которого малознакомый мужчина вымогал 260 тысяч долларов, при этом угрожая расправой.
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