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260 тысяч долларов вымогали у бизнесмена в Алматы

260 тысяч долларов вымогали у бизнесмена в Алматы

Спецоперацию провели в мегаполисе. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что к ним обратился бизнесмен, у которого малознакомый мужчина вымогал 260 тысяч долларов, при этом угрожая расправой.

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