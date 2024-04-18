Ученые из Петербурга разработали метод для работы с алмазом как с полупроводником

Такой проект сможет работать в экстремальных условиях Ученые из Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали метод для работы с алмазом как с полупроводником в микроэлектронике.