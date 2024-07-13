Poland Authorizes Deadly Force On Border After Spear-Throwing Migrants Murder Guard The Poland-Belarus border crisis has intensified over the past month, following the death of a Polish border guard at the hands of a spear-throwing migrant.
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