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Poland Authorizes Deadly Force On Border After Spear-Throwing Migrants Murder Guard

Poland Authorizes Deadly Force On Border After Spear-Throwing Migrants Murder Guard

Poland Authorizes Deadly Force On Border After Spear-Throwing Migrants Murder Guard The Poland-Belarus border crisis has intensified over the past month, following the death of a Polish border guard at the hands of a spear-throwing migrant.

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