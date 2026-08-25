Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Краснодарском крае полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию и изъяли около 64 кг мефедрона

В Краснодарском крае полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию и изъяли около 64 кг мефедрона

«Сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперуполномоченными УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России ликвидировали подпольную лабораторию и задержали подозреваемого в изготовлении синтетических наркотиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии