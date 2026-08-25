В Краснодарском крае полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию и изъяли около 64 кг мефедрона

«Сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперуполномоченными УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России ликвидировали подпольную лабораторию и задержали подозреваемого в изготовлении синтетических наркотиков.