В Краснодарском крае полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию и изъяли около 64 кг мефедрона

«Сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперуполномоченными УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России ликвидировали подпольную лабораторию и задержали подозреваемого в изготовлении синтетических наркотиков.
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