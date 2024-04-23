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Добрый Мир

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  • Eduard
    Иран не может быть никак спонсором терроризма,это общие слова,Иран это территория,не может территория Иран кого-то во...Россия сделает ЕС...
  • Eduard
    Не надо придумывать Законы,никакого права старый идиот Байден на Чужую собственость не имеет!Россия сделает ЕС...
  • Eduard
    Это мошейничество и воровство Государственного масштаба!Россия сделает ЕС...

Чем ответит Россия? Запад сделал ход конём, в Киеве потирают руки. Главное – господство в воздухе

Чем ответит Россия? Запад сделал ход конём, в Киеве потирают руки. Главное – господство в воздухе

Фото: globallookpress.com/Olga Sokolova, Ольга Соколова Сегодня 962 прочитали Оказание военной помощи Украине может иметь далеко идущие последствия, поскольку вялотекущая война выгодна США, кто бы ни занимал президентское кресло.

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