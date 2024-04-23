Чем ответит Россия? Запад сделал ход конём, в Киеве потирают руки. Главное – господство в воздухе

Фото: globallookpress.com/Olga Sokolova, Ольга Соколова Сегодня 962 прочитали Оказание военной помощи Украине может иметь далеко идущие последствия, поскольку вялотекущая война выгодна США, кто бы ни занимал президентское кресло.
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