Количество пропавших без вести после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 12, передает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.
Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде считаются 12 человек
Комментарии
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лл
лина любимцева
Как утверждают власти, в пустующем заброшенном здании, где находился склад петард и который ВЗОРВАЛСЯ - СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПОСТРАДАЛО?!! ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ?!!!... Пусть скажут ПРАВДУ о причинах взрыва и гибели людей!! Я не верю, что это петарды!Тем более, они так не взрываются!!!!! ЧТО скрывают власти Московской области?!! Терпеть не могу такой наглой БРЕХНИ!!
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