Аргументы и Факты

48 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Курюкин
    Гы, как будто, что нить от них, как то зависит...Украина оповестил...
  • Евгений Баймиев
    Укропо-фашистские кибервойска в действии. Не исключено, что и взрыв дело рук завербованных СБУ диверсантов из числа р...«Ростех» предупре...
  • лина любимцева
    Как утверждают власти, в пустующем заброшенном здании, где находился склад петард и который ВЗОРВАЛСЯ  - СТОЛЬКО ЛЮДЕ...Пропавшими без ве...

Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде считаются 12 человек

Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде считаются 12 человек

Количество пропавших без вести после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 12, передает телеканал «360» со ссылкой на МЧС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Как утверждают власти, в пустующем заброшенном здании, где находился склад петард и который ВЗОРВАЛСЯ  - СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПОСТРАДАЛО?!! ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ?!!!... Пусть скажут ПРАВДУ о причинах взрыва и гибели людей!! Я не верю, что это петарды!Тем более, они так  не взрываются!!!!! ЧТО скрывают власти Московской области?!! Терпеть не могу такой наглой БРЕХНИ!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх