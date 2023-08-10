Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде считаются 12 человек

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лина любимцева

Как утверждают власти, в пустующем заброшенном здании, где находился склад петард и который ВЗОРВАЛСЯ - СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПОСТРАДАЛО?!! ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ?!!!... Пусть скажут ПРАВДУ о причинах взрыва и гибели людей!! Я не верю, что это петарды!Тем более, они так не взрываются!!!!! ЧТО скрывают власти Московской области?!! Терпеть не могу такой наглой БРЕХНИ!!