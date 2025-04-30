Названы четыре приметы испорченного магазинного шашлыка

Майские праздники у многих закономерно ассоциируются с отдыхом на природе. А потому уставшие от городской суеты люди достают мангалы, а вот дальше пути шашлычников расходятся — кто-то покупает готовый продукт, а кто-то маринует мясо самостоятельно.