В шести областях в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявлена воздушная тревога сразу в шести областях, включая Полтавскую, Черкасскую, Сумскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии