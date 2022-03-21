Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Царенкова
    Вы лучше публикуйте статистику сколько людей оказались без медицинской помощи и лечения в результате вашей грёбаной п...Еще одна жертва и...
  • Александр Ляшенко
    Аноним,ты о чём:"Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" От кого...Заседание Межведо...
  • Владимир Оробей
    Я что-то не понимаю. До этого все претензии вертелись вокруг того, что Китай отказывается принимать рыбу из Приморья,...Около 80 тонн раз...

Пресечена противоправная деятельность жительницы Приморского края, призывающей к дискредитации ВС РФ

В Артемовском городском округе Приморского края пресечена противоправная деятельность 26-летней местной жительницы, которая на своей странице в социальной сети разместила материал, содержащий призывы совершать действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях, а также в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх